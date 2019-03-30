Tesettürlü kadınlara saldıran şahıs serbest bırakıldı

Adana'da tesettürlü iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşen olayda Zübeyde G. (50), kaldırımda yürüyen tesettürlü kadınlar Yaren Demir (19) ve Sümeyye Öztekin'e (20) önce sözlü, sonra da fiziki saldırıda bulundu. Yaren Demir'in yüzündeki peçeyi açmaya çalışan Zübeyde G., tesettürlü kadını yüzünden yaraladı. 2 genç kadının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde G.'yi gözaltına aldı.

Zübeyde G. isimli şahıs, sevk edildiği adliyede savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.