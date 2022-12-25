Tespih fuarını 100 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'de ilk defa Adana'da, 250 yerli ve 20'nin üzerinde yabancı firmanın katılımıyla düzenlenen Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı yoğun ilgi gördü.

Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan stantlar, koleksiyonerlerin ve meraklıların ilgi odağı oldu.

Hem Orta Doğu'dan hem de Avrupa'dan olmak üzere 30'a yakın yurt dışı katılımcının yer aldığı fuarı yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Fuarda yapılan açık artırmalar, heyecanlı anlara sahne oldu.

Adana Tesbihçiler Çarşısı esnafı Nasır Fidan, “Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Süleyman Elban'ın öncülüğünde düzenlenen bir fuardı. Türkiye'de bir ilk olması sebebiyle, çok aşırı bir katılım sağlandı. Dünyanın her yerinden en az 70 ülkeden misafir ağırladık. Fuar çok dolu dolu geçiyor. Katılımcı firmalar çok memnun, herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Sayın valimizden tekrarını istiyoruz. Aşırı yoğun ilgi vardı, Adana halkına çok teşekkür ediyorum. Yüksek bir satış potansiyeli oldu. Firmalar tanıtıldı, satış rakamları gerçekten yüksek. Alıcılar ve satıcılar bir arada, Adana halkı yoğun ilgi gösterdi. Stant açan arkadaşlarımızın hepsi memnun” diye konuştu.