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Teyze-yeğen 3 gündür kayıp

Adana’da 3 gün önce evlerinden çıkan Özbekistan asıllı teyze-yeğenden bir daha haber alınamadı.

Adana'da 3 gün önce evlerinden çıkan Özbekistan asıllı teyze-yeğenden bir daha haber alınamadı.


Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan asıllı Ayceren P. (22) ile yeğeni Gülruh (Aynur ) K. (17) 26 Nisan günü birlikte evlerinden çıktı. Ancak akşam olduğunda teyze-yeğen eve dönmeyince aile anne Rukiye K. ve baba Soner K. başlarına bir iş gelebileceğini düşünerek polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 3 gün geçmesine rağmen hala teyze ve yeğeninden bir türlü haber alınamadı.


Aile, teyze-yeğenin hayatından endişe ediyor.

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