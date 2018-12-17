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Tezgahına bağladığı 'Talih Kuşu' bilet satışlarını arttırdı

Adana’da seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Halit Akdeniz, daha fazla bilet satabilmek için ’Talih Kuşu’ adını verdiği güverciniyle birlikte satış yapıyor.

Adana'da seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Halit Akdeniz, daha fazla bilet satabilmek için 'Talih Kuşu' adını verdiği güverciniyle birlikte satış yapıyor.


Adana'da Ali Münif Caddesi üzerinde bulunan tezgahına iple bağladığı güverciniyle yaklaşık 5 yıldır bilet satışı yapan Halit Akdeniz, iki sene önce de 1 milyon lira değerinde ikramiye kazandırdığını söyledi.


Yılbaşında 70 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, Akdeniz'in tezgahına bağlı güvercini görünce bilet almak istiyor.


İkramiye kazanmak isteyenlerin dikkatini çekmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Akdeniz, "Daha önce bu kadar satış yapamıyordum. Şimdi günde 100 ila 150 arası bilet satıyorum. Talih kuşu burada ikramiye kazanmak isteyen varsa buraya gelsin" diye konuştu.

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