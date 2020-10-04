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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Adanaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Adanaspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar


8. dakikada ortasahada kazandığı topla atağa kalkan Adana Demirspor'da Traore ceza sahası yayı üzerinden sert bir şut gönderdi. Kaleci Goran topu kornere çeldi.


16. dakikada Adanaspor'da orta sahada topu alan Tevfik, ceza sahası dışına kadar topu sürdü ve şut çekti. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.


25. dakikada Adanaspor'da Ozegovic, sol kanattan Ryan'ın yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Zubas'ın ellerinde kaldı.


46. dakikada Adana Demirsporda Pa Dibba ceza sahası dışında aldığı topu yaklaşık 10 metre sürerek şut çekti ancak top kaleci Goran'da kaldı.


80. dakikada Adana Demirsporda sağ kanattan orta açan Sinan, topu ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya gönderdi. Topu alan Pa Dibba, vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan


Adana Demirspor: Zubas, Chedjou, Okan (Süleyman dk. 73), Tarık, Rassoul, Traore (Gökhan dk. 63), Hasan (Lanzafame dk. 72), Kerim (Sinan dk. 46), Emircan (Sedat dk. 63), Pa Dibba, Mehmet


Yedekler: Emre, Mehmet, Anıl, Yunus, İzzet


Teknik Direktör: Ümit Özat


Adanaspor: Goran, Furkan, Donkor, Evren, Canberk, Uğurcan, Tevfik, Celil (Umut dk. 76), Roni (Ergin dk. 68), Ryan (Ömer dk. 46), Ozegovic (Eren dk. 85 ?)


Yedekler: Yaşar, Ahmet, Hakan, İbrahim


Teknik Sorumlu: Semih Özü


Sarı kartlar: Hasan, Anıl, Traore, Emircan, Tarık, Sinan, Sedat, Mehmet (Adana Demirspor) Canberk, Ozegovic, Uğurcan (Adanaspor)

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