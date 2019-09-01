TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Keçiörengücü: 0

1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

11. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Mehmet'in yerden ortasında Aosman kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

31. dakika Keçiörengücü'nde rakip yarı sahasının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hüsamettin, topu uzak köşeye gönderdi. Kaleci Kurtuluş topu kontrol etmek için yükseldi ancak topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Burak topu ayak içiyle kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Volkan Şen'le sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da topla buluşan Mehmet'in ortasında arka direkte Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66. dakikada sol kanattan Sertaç'ın kullandığı köşe atışında Burak'ın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Süleyman'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Ceman Bingül

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Aias Aosman (Oleksandr Gladky dk. 46), Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Mustapha Carayol dk. 46, Levent Ayçiçek dk. 72), Sinan Kurt, Berk Yıldız

Yedekler: Emrullah Şalk, Tayyib Sanuç, Orhan Taşdelen, Emre Nefiz, Erdal Öztürk

Teknik Direktör: Ümit Özat

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Sertaç Çam, Süleyman Olgun, Burak Aydın (İshak Çakmak dk. 86 ?), Uğur Utlu, Diabang Dialiba (Cem Ekinci dk. 84 ?), Famoussa Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 76)

Yedekler: Muhammed Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Devrim Taşkaya

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı kartlar: Sinan, Semih (Adana Demirspor), Dialiba, Hüsamettin, Samet (Keçiörengücü)