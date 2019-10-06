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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Menemenspor: 1

TFF 1.

Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Menemenspor'a 1-0 mağlup oldu.


Maçın bitiş düdüğü ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu üyeleri, sahaya inip hakemin kararlarına itiraz etti. Bu sırada Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da korumalarıyla birlikte sahaya inerek Sancak'ın güvenliğini sağlayıp sahadan çıkarttı.



Maçtan dakikalar


36. dakikada ceza sahası içinde topu önüne alan Mustafa, bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


50. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Mehmet orta yaptı ancak Menemensporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.


90. dakikada Adana Demirspor'da Mustapha topu ceza sahasından Mehmet'e verdi. Mehmet topa vurdu ancak Menemensporlu oyuncular topu ceza sahasından uzaklaştırdı.


90+2. dakikada Menemenspor'da Murat, orta sahada aldığı top ile Adana Demirspor'un ceza sahasına kadar ilerledi ancak kaleci Kurtuluş topa müdahale etti.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan


Adana Demirspor: Kurtuluş, Adil, Semih, Tevfik, Hakan, Volkan (Mustapha dk. 33), Sinan (Oleksandr dk. 67), Erdal (Vedat dk. 45), Mehmet, Berk, Samed


Yedekler: Emrullah, Tayyip, Hamıdou, Orhan, Levent


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Ekol Göz Menemenspor: Gentıan, Taşkın, Mustafa, Ali, Alberk, Canberk, Mehmet (Murat dk. 72), Murat, Ali (Hüseyin dk. 86 ?), Tayfun (Sıkıru dk. 80), Ercan


Yedekler: Amir, İbrahim, Furkan


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Gol: Mustafa (dk. 36) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Mehmet, Tevfik, Berk, Samed, Emrullah (Adana Demirspor), Mustafa, Gentıan, Murat (Ekol Göz Menemenspor)

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