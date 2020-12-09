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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 1

TFF 1.

Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


10. dakikada Altınordu'da orta sahadan aldığı topla rakibin ceza sahasına giren Metehan, defansa çalım atarak sakladığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1


22. dakikada Adana Demirspor'da Erkan, taç atışı sonrası kaptığı topu ceza sahası dışından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Erhan'ın yanından top ağlara gitti. 1-1


63. dakikada Adana Demirspor'da Pa Dibba, ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak top kaleci Erhan'ın ellerinde kaldı.


66. dakikada Sinan'ın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erkan, göğsüyle kontrol ettiği topu gelişine kaleye vurdu ancak top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Turgut Doman, Kemal Mavi, Murat Altan


Adana Demirspor: Zubas, Tayyip, Rassoul, Mehmet U., Süleyman, Hasan, Traore, Sinan (Yunus dk. 71), Pa Dibba (Lanzafame dk. 77), Erkan (Sedat dk. 90+2 ?), Mehmet (Volkan dk. 71)


Yedekler: Vedat, İzzet, Gökhan, Chedjou, Mehmet Berkant, Semih


Teknik Direktör: Ümit Özat


Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Yusuf Can, Ufuk (Kahraman dk. 77), Furkan, Oğulcan (Muzaffer dk. 90 ?), Furkan Çil, Metehan (Oğuzhan dk. 90 ?), İlhan, Ahmet (Hüsamettin dk. 69)


Yedekler: Yiğithan, Birhan, Alper, Burak, Mertcan, Muhammed


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Erkan (dk. 22) (Adana Demirspor), Metehan (dk. 10)(Altınordu)


Sarı kartlar: Tayyip (Adana Demirspor), Oğulcan (Altınordu)

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