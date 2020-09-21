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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - B. Boluspor: 1

TFF 1.

Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, Boluspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar


19. dakikada sol kanatta topu alan Mehmet Akyüz ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Mosquera'da kaldı.


42. dakikada ceza sahası içerisinde Sinan'ın verdiği pasla buluşan Sedat, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


45+3. dakikada Bekir'i Okan'ı düşürmesi sonucu hakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi.


45+4. dakikada Boluspor'da penaltı için topun başına geçen Mertan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


66. dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor'da Dibba, yaptığı çalımlarla çizgiye indi. Dibba'nın ortasında Samet'in vuruşu kaleci Mosquera'da kaldı.


75. dakikada orta sahada kazandığı topla atağa çıkan Adana Demirspor'da Dibba, rakip savunmanın arkasına sarkan Kosecki'ye ara pası gönderdi. Çalımlarla kaleye sokulan Kosecki'nin şutunda kaleci Mosquera topu kontrol etti.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut


Adana Demirspor: Zubas, Tayip, Rassoul, Tarık, Okan, Hasan, Traore (Samed dk. 60), Sinan (Süleyman dk. 89 ?), Sedat (Kosecki dk. 46), Mehmet (Aosman dk. 68), Dibba


Yedekler: Vedat, Semih, Anıl


Teknik Direktör: Ümit Özat


Boluspor: Mosquera, Fethi, Ali, Oğuzhan, Muhammed Bayır, Tugay (Burak Bekaroğlu dk. 80 ?), Bekir, Gökhan (Araz dk. 70), Marlinho (Burak dk. 46), Mihajlovic (Melih dk. 57), Mertan (Hamza dk. 69)


Yedekler: Ömer, Poepon, Muhammet, Muhammed, Fatih


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Sedat (dk. 42) (Adana Demirspor), Mertan (dk. 45+4 pen.) (B. Boluspor)


Sarı kart: Kosecki (Adana Demirspor)

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