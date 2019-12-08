TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1.
Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
51. dakikada Adana Demirspor'da ortaya yükselen Aias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
58. dakikada BB Erzurumspor'da Mücahit orta sahadan mücadele sonucu aldığı topu kaleye gönderdi. Top kaleci Kurtuluş'da kaldı.
82. dakikada Adana Demirspor'da Volkan Şen, orta sahada aldığı topla BB Erzurumspor'un ceza sahasına kadar ilerledi. Şen, vurduğu topu ağlarla buluşturamadı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Adana Demirspor: Kurtuluş, Semih, Traore, Koseckı, Aıas (Tevfik dk. 68), Emre, Sinan, Mehmet (Tayyip dk. 88 ?), Berk (Volkan dk. 74), Samed Ali, Rassoul
Yedekler: Yusufcan, Mustapha, Vedat, Barış, Erdal, Gladkyy, Yusuf Emre
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
BB Erzurumspor: İbrahim, Aykut, Gabrıel (Rashad dk. 81 ?), Mehmet, Pote, İbrahim, Emrah, Merthan (Hasan dk. 73), Mücahit, Jasmin, Cenk (Gilles dk. 68)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Abdulcebrail, Osman
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Aias (dk. 51) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Traore, Emre, Mehmet, Volkan (Adana Demirspor), Jasmin, Gilles (BB Erzurumspor)