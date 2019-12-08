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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


51. dakikada Adana Demirspor'da ortaya yükselen Aias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


58. dakikada BB Erzurumspor'da Mücahit orta sahadan mücadele sonucu aldığı topu kaleye gönderdi. Top kaleci Kurtuluş'da kaldı.


82. dakikada Adana Demirspor'da Volkan Şen, orta sahada aldığı topla BB Erzurumspor'un ceza sahasına kadar ilerledi. Şen, vurduğu topu ağlarla buluşturamadı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas


Adana Demirspor: Kurtuluş, Semih, Traore, Koseckı, Aıas (Tevfik dk. 68), Emre, Sinan, Mehmet (Tayyip dk. 88 ?), Berk (Volkan dk. 74), Samed Ali, Rassoul


Yedekler: Yusufcan, Mustapha, Vedat, Barış, Erdal, Gladkyy, Yusuf Emre


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


BB Erzurumspor: İbrahim, Aykut, Gabrıel (Rashad dk. 81 ?), Mehmet, Pote, İbrahim, Emrah, Merthan (Hasan dk. 73), Mücahit, Jasmin, Cenk (Gilles dk. 68)


Yedekler: Kayacan, Hasan, Abdulcebrail, Osman


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Gol: Aias (dk. 51) (Adana Demirspor)


Sarı Kartlar: Traore, Emre, Mehmet, Volkan (Adana Demirspor), Jasmin, Gilles (BB Erzurumspor)

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