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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Hatayspor: 1

TFF 1.

Lig'in 25. Haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar:


21. dakikada Volkan Şen'in ara pasında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


31. dakikada Mesut'un ortasında direk kaleye giden topu kaleci Muhammed son anda çeldi. Dönen topa gelişine vuran Selim'in şutu yandan auta çıktı.


35. dakikada Hamidou Traore'nin yaklaşık kaleye 35 metre mesafeden şutunda top üstten az farkla auta çıktı.


54. dakikada Volkan Şen'in ortasında Erkan Zengin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


69. dakikada Gökhan Karadeniz sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


86. dakikada Tarık Çamdal'ın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Turgut Doman, Cemal Bingül, Baran Eraslan


Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Hamidou Traoere, Tarık Çamdal, Volkan Şen (Kosecki dk. 79 ?), Sinan Kurt (Dibba dk. 71), Hasan Kılıç (Berk Yıldız dk. 79), Erkan Zengin, Rassoul, Mehmet Akyüz,


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ, Okan Alkan, Mehmet Uslu


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Idır Quali dk. 61), Gökhan Karadeniz (Alican Özefesli dk 74), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın, Rayane (Soner Örnek dk. 90 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Furkan Şeker, Buğra Çağıran, Rodrigues


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 69) (Hatayspor), Mehmet Akyüz (dk. 86) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Uğur Tütüneker (Teknik Direktör), Muhammed Şengezer (Adana Demirspor), Sadi Karaduman, Akın Alkan, Soner Örnek (Hatayspor)

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