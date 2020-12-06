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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Akhisarspor: 0

TFF 1.

Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


20. dakikada Pa Dibba, sol kanattan aldığı topu ceza sahası içerisinden düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi ancak kaleci Lukac topu kurtardı.


45+2. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Sinan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


59. dakikada Mehmet Uslu'nun kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde kafa vuran Erkan topu ağlarla buluşturdu. 2-0


70. dakikada Hasan, Mehmet Akyüz'ün ortasıyla buluştuğu topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Lukac'ın ellerinde kaldı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk Curbay


Adana Demirspor: Zubas, Tayyip, Rassoul, Tarık (Süleyman dk. 7, Semih dk. 85 ?), Mehmet, Traore, Sinan (Gökhan dk. 71), Hasan, Pa Dibba, Erkan (Sedat dk. 85 ?), Mehmet Akyüz (Yunus dk. 71)


Yedekler: Vedat, Kosecki, İzzet, Volkan, Mehmet Berkant


Teknik Direktör: Ümit Özat


Akhisarspor: Lukac, Musa, Ali (Gökmen dk. 82 ?), Vrsajevic, Alperen, Rotman, Mert (İrfan dk. 46), Taha (Onurcan dk. 15, Bora dk.71), Çekdar, Doğukan, Kadir (Bertuğ dk. 71)


Yedekler: Halil, Oğuzcan, Berat, Yavuz, Göksu


Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu


Goller: Sinan (dk. 45+2), Erkan (dk. 59) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Rotman, Musa (Akhisarspor), Traore, Rassoul (Adana Demirspor)

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