TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Altay: 2

Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, Altay'ı ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Aosman sol kanattan çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleci Cihan'ı geçen Aosman topu boş kaleye gönderemedi.

43. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Mitrovic, Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

45. dakikada Adana Demirspor'un penaltı vuruşunda topun başına Erkan geçti. Erkan'ın plase şutunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti. 1-0

64. dakikada orta sahada kazandığı topla kontra atağa kalkan Altay'da Erhan, rakip savunmanın arasına sarktı. Atılan ara pasını önüne alan Erhan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 1-1

78. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Altay'da Doğa, topu ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan Paixao'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

80. dakikada Pa Dibba sol kanattan çalımlarla derine inerek ceza sahasına orta yaptı. Altı pasta topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 2-2

82. dakikada Erkan'ın sol kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Pa Dibba, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali Akkor

Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic (Adil dk. 76), Mehmet, Okan, Rassoul, Traore, Hasan, Aosman (Sinan dk. 55), Erkan, Volkan (Pa Dibba dk.65), Mehmet (Kosecki dk. 76)

Yedekler: Vedat, Tarık, Berk, Tayyip

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Altay: Cihan, Abdülhamit, Abdülkerim, Erhan, Özgür (Doğa dk. 65), Tatos, Yılmaz (Putsila dk. 46), Tavares, Doğan (Yaser dk. 72), Kerim (Aduma dk. 86 ?), Paixao

Yedekler: Hakan, Emre, Segbefia, Arda, Cenk, İbrahim

Teknik Direktör: Sebahattin Yenilmez

Goller: Erkan (dk. 45+1 pen.), Hasan (dk. 80) (Adana Demirspor), Erhan (dk. 64), Paixao (dk. 78) (Altay)

Kırmızı Kart: Traore (dk. 57) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Okan, Traore, Rassoul, Cüneyt Dumlupınar (Adana Demirspor), Yılmaz, Cenk, Kerim (Altay)