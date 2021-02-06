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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Ankaraspor: 0

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Ankaraspor'u konuk etti. Müsabaka mavi-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


29. dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ceza sahasına havadan ara pasında top Ankarasporlu Levent'in eline çarptı ve hakem Emre Kargın penaltı kararı verdi.


30. dakikada Adana Demirspor'da topun başına geçen Hasan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


63. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde Hasan'ın verdiği topla buluşan Yunus, meşin yuvarlağı auta gönderdi.


74. dakikada Adana Demirspor'da Rangel ve Sinan'ın ceza sahası içerisinde kafa paslarıyla topla buluşan Pa Dibba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


75. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Süleyman, sağ kanattan ceza sahası içerisine orta açtı. Topla buluşan Rangel, istediği vuruşu yapamayınca top auta çıktı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar Diyadin


Adana Demirspor: Muhammed, Tayyib, Rassoul, Süleyman, Kaan, Gökhan (Sinan dk. 73), Yunus (Sedat dk. 84 ?), Aissati, Hasan, Emircan (Pa Dibba dk. 64), Ezeh (Rangel dk. 73)


Yedekler: Zubas, İzzet, Tarık, Ergemlidze, Tolga, Samet


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Ankaraspor: Tomas, Ercan, Mudimu, Levent, Mete (Engin dk. 82 ?), Tevfik, Doğukan (Halil dk. 81 ?), Blagojevic (Bodul dk. 60), Samet Ali (Erdem dk. 70), Olatunbosun, Pedersen


Yedekler: Kerem, Ali, Gökhan, Erdem, Tuğrul, Ömer, Furkan


Teknik Direktör: Mehmet Ak


Goller: Hasan (dk. 30 pen.), Pa Dibba (dk. 74) (Adana Demirspor)


Sarı Kartlar: Rangel (Adana Demirspor), Olatunbosun, Pedersen, Mete (Ankaraspor)

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