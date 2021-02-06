TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Ankaraspor: 0

TFF 1.
Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Ankaraspor'u konuk etti. Müsabaka mavi-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
29. dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ceza sahasına havadan ara pasında top Ankarasporlu Levent'in eline çarptı ve hakem Emre Kargın penaltı kararı verdi.
30. dakikada Adana Demirspor'da topun başına geçen Hasan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
63. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde Hasan'ın verdiği topla buluşan Yunus, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
74. dakikada Adana Demirspor'da Rangel ve Sinan'ın ceza sahası içerisinde kafa paslarıyla topla buluşan Pa Dibba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
75. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Süleyman, sağ kanattan ceza sahası içerisine orta açtı. Topla buluşan Rangel, istediği vuruşu yapamayınca top auta çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar Diyadin
Adana Demirspor: Muhammed, Tayyib, Rassoul, Süleyman, Kaan, Gökhan (Sinan dk. 73), Yunus (Sedat dk. 84 ?), Aissati, Hasan, Emircan (Pa Dibba dk. 64), Ezeh (Rangel dk. 73)
Yedekler: Zubas, İzzet, Tarık, Ergemlidze, Tolga, Samet
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Ankaraspor: Tomas, Ercan, Mudimu, Levent, Mete (Engin dk. 82 ?), Tevfik, Doğukan (Halil dk. 81 ?), Blagojevic (Bodul dk. 60), Samet Ali (Erdem dk. 70), Olatunbosun, Pedersen
Yedekler: Kerem, Ali, Gökhan, Erdem, Tuğrul, Ömer, Furkan
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Goller: Hasan (dk. 30 pen.), Pa Dibba (dk. 74) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Rangel (Adana Demirspor), Olatunbosun, Pedersen, Mete (Ankaraspor)