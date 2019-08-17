TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Balıkesirspor: 0

Maçtan Dakikalar

21. dakikada Adana Demirspor'da orta sahada topu rakibinden kazanan Anderson, topu uzun pasla sağ kanattaki Vedat'a gönderdi. Topu düzgün bir şekilde kontrol eden Vedat, çalımlarla Balıkesirspor ceza sahasına sokuldu. Vedat'ın ayak içiyle yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada orta sahada hava topunu kazanan Anderson, Erdal'la verkaç yaparak içeri kat etti. Ceza sahası yayının üzerinden kaleyi gören Anderson'un ayak içiyle yaptığı şutta, Balıkesirspor kalecisi Vukovic topu rahat bir şekilde kontrol etti.

28. dakikada Adana Demirspor'un geliştirdiği atakta sol kanatta topla buluşan Carayol, rakiplerini çalımlayarak içeri yöneldi. Carayol, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki arkadaşı Erdal'a pasını aktardı. Topu kontrol eden Erdal, kalecinin yanından topu Balıkesirspor kalesine gönderdi ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Adana Demirspor'un atağında sağ kanatta topla buluşan Vedat, hızla rakip kaleye sokuldu. Balıkesirspor ceza sahasının sağ çaprazından kaleyi gören Vedat, uzak köşeye sert bir şut gönderdi. Bu sert şutu kaleci Vukovic güçlükle çeldi.

51. dakikada Adana Demirspor'un geliştirdiği atakta sağ kanattan içeri kat eden Kosecki, defansın arasından Erdal'a bir pas gönderdi. Topu kontrol etmek isteyen Erdal, ceza sahası içerisinde Balıkesirsporlu Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

52. dakikada Adana Demispor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Gladky, sert bir şutla meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 1-0

81. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta çalımlarla ilerleyen Vedat, ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Aosman, topu ayak içiyle önüne indirdi. Aosman, bekletmeden uzak köşeye yaptığı şutta top kalecinin yanından ağlarla buluştu. 2-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Hamidou Traore, Süleyman Koç (Hakan Bilgiç dk. 33), Anderson (Jakub Kosecki dk. 46), Mustapha Carayol (Aias Aosman dk. 73), Vedat Bora, Erdal Öztürk, Oleksandr Gladky

Yedekler: Emrullah Şalk, Orhan Taşdelen, Tevfik Altındağ, Emre Nefiz

Teknik Direktör: Ümit Özat

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Okan Alkan, Kağan Kayalı, Celal Dede (Görkem Fidan dk. 85 ?), Furkan Çil, Foxi Kethevoama, Rahmi Başaran (Emirhan Çakır dk. 70), Serdar Güncü, Berkay Akyurt (İbrahim Doğan dk. 82 ?)

Yedekler: Asil Eryılmaz, Alperen Erdinç, Çağatay Vatan, Ahmet Tekin

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Gladky (dk. 52), Aosman (dk. 81) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Traore (Adana Demirspor)