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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0

TFF 1.

Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Adana Demirspor'da sağdan Sedat'ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


23. dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip topa vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


33. dakikada Adana Demirspor defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top ceza alanı önüne geldi. İstanbulspor'da Levent topun gelişine sert vurdu ancak kaleci Zubas topu köşeden çeldi.


51. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan, İstanbulspor'dan Onur ile girdiği ikili mücadelede topu soluna çekip kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ljubic'in yanında geçerek ağlarla buluştu. 2-0


58. dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, ceza alanı girer girmez sert vurdu ancak top üstten auta gitti.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan Karabalcık


Adana Demirspor: Zubas, Tayyip, Rassoul, Kaan (Süleyman dk. 70), Okan, Sedat (Emircan dk. 84 ?), Hasan, Gökhan, Sinan (Traore dk. 84 ?), Ezeh (Yunus dk. 46), Pa Dibba (Mehmet dk. 60)


Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Tolga, Berk


Teknik Direktör: Samet Aybaba


İstanbulspor: Ljubic, Atchom, Wellington, Ali (Ali Dere dk. 89 ?), Melih, Onur, Rroca, Uygar (Valon dk. 46), Levent, Mirkan (Eslem dk. 57), İbrahim (Koray dk. 89 ?)


Yedekler: Muhammed, Mehmet, Ali, Tayyip, Valon, Egehan, Kerem, Abazaj


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Pa Dibba (dk. 6), Gökhan (dk. 51) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Ezeh, Kaan, Süleyman (Adana Demirspor), İbrahim, Wellington (İstanbulspor)

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