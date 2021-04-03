TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Keciörengücü: 0

Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Müsabaka Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan Sedat'ın pasında topla buluşan Dibba topu kontrol ettikten sonra sert bir şekilde vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

16. dakikada Adana Demirspor sol korner çizgisi üzerinde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Metin topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21. dakikada Keçiörengücü'nde Cem, sağdan korner çizgisine kadar ilerleyerek ceza alanına topu ortaladı. Mert'in vuruşunda top Tayyip Talha'ya çarparak geri döndü.

26. dakikada orta alanda topu rakipten kapan Sinan, ilerideki Dibba'ya pas verdi. Ceza alanına kadar ilerleyen Dibba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dibba yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada orta alanda topu alarak ceza alanına kadar ilerleyen Dibba'nın sert şutunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Dibba'nın ceza alanında pasında topla buluşan Sinan bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

59. dakikada Ankara Keçiörengücü'nde Burak'ın ortasında Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Zubas'ta kaldı.

51. dakikada ceza yayı önünden Sedat'ın sert şutundan kaleci Metin topu yumruklayarak kornere çıkardı.

56. dakikada Sedat soldan ceza sahası içerine ortasını açtı. Hasan'ın sert şutunda top üst direkten geri döndü.

69. dakikada Dialiba'nın soldan vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

84. dakikada Hasan Kılıç'ın defans arkasına attığı pasında Yunus Akgün'ün vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada bir anda topla buluşan Volkan Şen kaleci ile karşı karşıya kaldı. Volkan bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uygar Bebe, Emir Eray Eyisoy

Adana Demirspor: Zubas, Talha Sanuç, Sinan Kurt (Volkan Şen dk. 90 ?), Okan Alkan, Dibba, Emircan Altıntaş (Yunus Akgün dk. 67), Kaan Kanak, Hasan Kılıç, Sedat Şahintürk (Ezeh dk. 78), Gökhan İnler, Rassoul

Yedekler: Vedat, Semih Güler, Traore, Süleyman Koç, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Tayfun Dingil, Süleyman Olgun, İrfan Akgün (Burak Aydın dk. 46), Ogün Bayrak (Abdulkadir dk. 46), Uğur Utlu (Issah dk. 67), Soner Gönül, Mert Kula, Alper Yılmaz (Dialiba dk. 67), Cem Ekinci (Hamidovic dk. 83 ?), Friday Eze

Yedekler: Birkan Tetik, Diabang, Selimhan Solmaz, Ardan Sarman, Ilir Mustafa

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Dibba (dk. 26), Volkan Şen (dk. 90+4) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Sedat Şahintürk (Adana Demirspor), Ogün Bayrak (Ankara Keçiörengücü)