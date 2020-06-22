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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Osmanlıspor: 1

TFF 1.

Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


15. dakikada Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı ancak top kaleci Ahmet'in elinde kaldı.


22. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan yapılan ortada kaleciyle ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz topu auta attı.


25. dakikada Adana Demirspor'da Aosman, ceza sahası dışından aldığı topu kaptırmadı ve ceza sahası içine girdiğinde şutu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


29. dakikada Adana Demirspor'da Adil Demirbağ'ın Erdem'e ceza saha içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi. Hakem Şeker, Adil Demirbağ'a kırmızı kart göstererek oyundan attı.


30. dakikada Osmanlıspor'da Mertan penaltı kullanmak için topun başına geçti. Mertan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1


70. dakikada Osmanlıspor'da Jovan'ın ceza sahası dışından attığı sert şut, kaleci Kurtuluş'un elinde kaldı.


79. dakikada Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ceza sahası dışından vurduğu sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp


Adana Demirspor: Kurtuluş, Tayyip (Mitrovic dk. 46), Adil, Traore, Aosman (Volkan dk.46), Pa Dibba (Sinan dk. 54 ), Okan, Hasan, Berk (Mehmet dk. 54), Mehmet (Kone dk. 90+1 ?), Rassoul


Yedekler: Vedat, Vedat, Emre


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Osmanlıspor: Ahmet, Ali (Yiğit dk. 81 ?), Eren, Ayuk, Mertan, Doğukan, Jovan, Halil (Todorovic dk. 66), Mehmet, Atakan, Erdem


Yedekler: Mele, Berkay, Okan, Kasım, İlhami, Batuhan


Teknik Direktör: Ali Güneş


Goller: Aosman (dk. 25), Mehmet (dk. 79) (Adana Demirspor), Mertan (dk.30 pen.) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Okan, Aosman (Adana Demirspor), Mertan (Osmanlıspor)


Kırmızı kart: Adil (dk. 29) (Adana Demirspor)

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