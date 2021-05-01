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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


20. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına giren Sinan, düzgün bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.


34. dakikada kontra atakta topu kapan Sinan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya topu ulaştırdı. Sağ çaprazdan Pa Dibba kaleye doğru sert bir vuruş yaptı ancak top auta çıktı.


52. dakikada Ezeh'in pasıyla ceza sahası içinde buluşan Hasan'ın şutu Balıkesirspor savunmasından kornere çıktı.


57. dakikada Sinan ceza sahası dışında kazandığı topu Pa Dibba ile buluşturdu. Pa Dibba düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


60. dakikada ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Pa Dibba, düzgün vurdu ancak kaleci Atilla son anda topu kornere çeldi.


66. dakikada Sinan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Tayyip kale sahası içerisinde yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


86. dakikada Pa Dibba'nın savunma arkasına attığı topla buluşan Yunus, karşı karşıya kaldığı kaleci Atilla'nın yanından topu ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay


Adana Demirspor: Muhammed, Kaan, Gökhan, Okan (Semih dk. 66), Tayyip (Samet dk. 85 ?), Rassoul, Sinan, Hasan (İsmail dk. 82 ?), Pa Dibba, Sedat (Yunus dk. 46), Ezeh (Emircan dk. 66)


Yedekler: Zubas, Yücel, Traore, Volkan, Samet, Sergen Batın


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Balıkesirspor: Atilla, Batuhan, Birol (Enes dk. 63), Sedat, Mert, Cumali (Oğuz dk. 77), Taşkın, Cemal (Anıl dk. 77), Doğa, Muhammed (Abdulkadir dk. 63), Manaj (Hasan dk. 63)


Yedekler: Yiğithan, Berat, Serdar, Andaç


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Pa Dibba (dk. 57), Tayyip (dk. 67), Yunus (dk. 86) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Okan, Rassoul (Adana Demirspor)

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