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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - GZT Giresunspor: 0

TFF 1.

Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, evinde GZT Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Gökhan İnler, ceza alanı önünde topu Ezeh'e verdi. Ezeh, çalımlarla GZT Giresunspor defansını geçip plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


17. dakikada Nalepa'nın pasında topla buluşan Balde'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.


37. dakikada Adana Demirspor'da Ezeh'in verdiği ara pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sinan, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0


41. dakikada Hüseyin'den topu orta sahada kapan Ezeh, meşin yuvarlağı ceza alanı içine kadar taşıdı. Ceza alanı içinde Ezeh, Salih tarafından düşürülünce hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.


42. dakikada beyaz noktaya gelen Hasan, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-0


66. dakikada Kaan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya pasını gönderdi. Dibba'nın topuk pasında Sinan, kaleye sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Erkan Özdamar, Gökhan Memişoğlu, Ata Yıldırım


Adana Demirspor: Muhammed, Tayyip, Rassoul, Okan (Semih dk. 88 ?), Kaan, Sinan (İsmail dk. 76), Hasan, Gökhan, Sedat (Yunus dk. 46), Ezeh (Emircan dk. 56), Pa Dibba (Volkan dk. 76)


Yedekler: Zubas, Traore, Samet


Teknik Direktör: Samet Aybaba


GZT Giresunspor: Tolgahan, Sergen, Sadi (Uzodimma dk. 46), Hayrullah, Hüsamettin (Kerem dk. 59), Mehmet, Nalepa, Serginho (Erol dk. 37), Caner, Eren (Muhammed dk. 79), Balde


Yedekler: Onurcan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Fatih


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Ezeh (dk. 11), Sinan (dk.37), Hasan (dk.42 pen.) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Sinan, Gökhan, İsmail (Adana Demirspor)i Sergen, Eren, Mehmet, Kerem (GZT Giresunspor)

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