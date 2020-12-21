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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Tuzlaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


4. dakikada Tuzlaspor savunmasından dönen topla buluşan Adana Demirsporlu Pa Dibba'nın vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


8. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aosman'ın vuruşuyla top direkten dışarı çıktı.


12. dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Gökhan, topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Chedjou, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


18. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası içerisindeki Traore'ye pasını gönderdi. Traore kaleci Philipp'in çaprazından topu ağlara gönderdi. 2-0


32. dakikada Adana Demirspor'un ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Truham, sert bir şut çekti ancak top direkten döndü.


44. dakikada Adana Demirspor'da Traore, orta sahadan aldığı topu ara pasla Yunus'a gönderdi. Ceza sahasına sokulan Yunus, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0


71. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Yunus'un ortasına Mehmet Akyüz kafa vurdu ancak top kaleci Philipp'in elinde kaldı.


86. dakikada Tuzlaspor'da Arif'in uzaktan vuruşu sonrası kaleci Zubas'tan dönen topa vuran Arif, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Murat Şener


Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha, Okan, Rassoul, Chedjou, Traore (Sinan dk. 70), Hasan, Gökhan, Yunus (Sedat dk. 80 ?), Pa Dıbba (Emircan dk. 39), Mehmet


Yedekler: Vedat, Semih, Tarık, Lanzafame, İzzet, Berkant, Mehmet


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Tuzlaspor: Philipp, Tarık, İsmail, Erdem, Yasin (Cajic dk. 46), Aosman (Vedat dk. 59), Arif, Pucko (Kutay dk. 30), Ahmet (Özgür Can dk. 85 ?), Gökcan, Thuram


Yedekler: Samuel, Metin, Samet


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Chedjou (dk. 12), Traore (dk. 18), Yunus (dk. 44) (Adana Demirspor), Thuram (dk. 86) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Tarık, Kutay, Arif, Philipp, Özgür (Tuzlaspor), Rassoul (Adana Demirspor)

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