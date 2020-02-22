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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Altınordu: 2

TFF 1.

Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka 4-2 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Adana Demirspor'da Erkan'ın ara pası sonucu ceza sahasında topu alan Mehmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


22. dakikada Adana Demirspor'da köşe vuruşunun ardından karambolde topa sahip olan Hasan, kaleci Erhan ile mücadelesinde topu ağlara gönderdi. 2-0


29. dakikada Adana Demirspor'da Mehmet'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Volkan, rakip takımın oyuncuları Ravil ve Metehan'ın arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0


55. dakikada Altınordu takımına Tayyip'in yaptığı faul sonucu penaltı verildi. Meşin yuvarlağın başına geçen Okan, topu ağlara gönderdi. 3-1


61. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan topu alan Aosman, ceza sahasındaki arkadaşlarına ara pas verdi ancak mavi-lacivertli ekibin oyuncuları topu ağlara gönderemedi.


63. dakikada Altınordu'da Hüseyin ceza sahası içerisinde vurduğu topu kaleci Muhammed tutarak golü engelledi.


74. dakikada Altınordu'da Atakan'ın verdiği pası Hüsamettin, Adana Demirspor'un ağlarıyla buluşturdu. 3-2


84. dakikada Adana Demirspor'da orta sahadan topu alan Erkan, ceza sahası içerisinde Mehmet'e pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Oğuz Kağan Çalışır


Adana Demirspor: Muhammed (Kurtuluş dk. 78), Tayyip, Semih, Traore, Aosman (Sinan dk. 69), Tarık, Volkan (Berk dk. 85 ?), Hasan, Mehmet, Erkan, Rassoul


Yedekler: Kosecki, Tevfik, Pa Dibba, Okan, Mehmet


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Altınordu: Erhan, Ufuk, Ravil, Muhammed (Yusuf dk. 87 ?), Ali (Kerim dk. 46), Hüseyin, Metehan, Furkan, Okan, Hüsamettin, Sinan


Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Berkay, Kemal, Burak, Onur, Batuhan, Yasin


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Mehmet (dk. 11), Hasan (dk. 22), Volkan (dk. 29), Mehmet (dk. 84) (Adana Demirspor), Okan (dk. 55 pen.), Hüsamettin (dk.74) (Altınordu)


Sarı Kartlar: Metehan (Altınordu), Tarık, Traore, Tayyip, Semih (Adana Demirspor)

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