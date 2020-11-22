İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.

Lig'in 10.haftasında Adana Demirspor evinde Eskişehirspor'u konuk etti. Müsabaka 4-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


23. dakikada ceza sahası dışında yaşanan karambolde topu önünde bulan Eskişehirsporlu Mehmet'in şutunda kaleci Zubas meşin yuvarlağa sahip oldu.


53. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu kapan Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0


70. dakikada Adana Demirspor'da Erkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Yunus yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği topla buluşan Anıl, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1


72. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Erkan'ın pasında Yunus topu filelerle buluşturdu. 2-1


87. dakikada sağ kanattan topu alarak ceza sahasına kadar giren Yunus, düzgün bir vuruşla topu kaleci Ekrem'in yanından ağlara gönderdi. 3-1


90+4. dakikada Adana Demirspor'da orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Emircan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar


Adana Demirspor: Zubas, Tayyip, Anıl, Tarık, Okan, Gökhan, Hasan (Alaattin dk. 90 ?), Pa Dibba (Emircan dk. 57), Erkan (Kosecki dk. 90 ?), Volkan (Yunus dk. 46), Mehmet (Semih dk. 87 ?)


Yedekler: Vedat, Mehmet, İzzet, Samed


Teknik Direktör: Ümit Özat


Eskişehirspor: Ekrem, Mevlüt, Bedirhan, Furkan, Bilal, Mehmet, Berkay (Göktuğ dk. 90 ?), Erdal (Buğra dk. 90 ?), Alimi, Sholaja (Onur dk. 65), Talha (Furgan dk. 79)


Yedekler: Ebrar, Sezgin, İbrahim, Kaan, Onurhan, Alperen


Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan


Goller: Mehmet (dk. 53) (Eskişehirspor), Anıl (dk. 70),Yunus (dk. 72 ve 87), Emircan (dk. 90+4) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Hasan, Erkan, Tarık (Adana Demirspor), Furkan, Talha, Mevlüt (Eskişehirspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.