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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Karşılaşma 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Adana Demirspor'un ortasında Ümraniyespor'dan Tevfik topa kafa attı ve meşin yuvarlağı kendi kalesinin ağlarına gönderdi. 1-0


20. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Kosecki çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu ve içeri sert bir orta gönderdi. Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top altı pastaki Gladky'nin önünde kaldı. Gladky'nin düzgün vuruşunda Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0


23. dakikada sol kanattan korner vuruşu kazanan Adana Demirspor'da topun başına Volkan geçti. Volkan'ın sert ortasında topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0


54. dakikada Ümraniyespor'da orta sahadan topu alan Emircan, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak Adana Demirspor'lu oyuncuların yanından geçerek ağlarla buluştu. 3-1


81. dakikada kontra atağa çıkan Ümraniyespor'da sağ kanatta topla buluşan Alaaddin, çizgiye indi ve ortasını yaptı. Altı pasın üzerinde boşta kalan Emircan'ın volesinde top ağlarla buluştu. 3-2


90. dakikada Adana Demirspor'da Traore, takım arkadaşı Berk'in kendisine verdiği topu ağlarla buluşturdu. 4-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Ali Can Alp


Adana Demirspor: Kurtuluş, Adil, Semih, Traore, Koseckı, Aias (Erdal dk. 82 ?), Tevfik, Volkan (Berk dk. 74), Emre (Vedat dk. 55), Oleksandr, Rassoul


Yedekler: Emrullah, Tayyip, Barış, Samed, Carayol, Yusuf


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Ümraniyespor: Burak, Timur (Emre dk. 46), Valentin, Bahadır (Akabueze dk. 46), Emircan, Fernandes, Gökhan, Serkan, Alaaddin, Ghislain, Muhammed


Yedekler: Enes, Rıad, Aykut, Honore, Yunus


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Timur (dk. 16 k.k.), Oleksandr (dk. 20), Volkan (dk. 26), Traore (dk. 90+6) (Adana Demirspor), Emircan (dk. 55 ve 81) (Ümraniyespor)


Kırmızı Kartlar: Vedat (dk. 90), Semih (dk. 90+5) (Adana Demirspor)


Sarı Kartlar: Tevfik, Erdal (Adana Demirspor), Muhammed, Gökhan, Emre, Valentin (Ümraniyespor)

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