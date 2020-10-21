TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2

Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Volkan Şen'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Hasan Kılıç kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada orta sahadan aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Pa Dibba'nın pasında Hasan, kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

36. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hava topu mücadelesinde Anıl, Akabueze'yi yere düşürünce hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1

47. dakikada Ümraniyespor'un kullandığı köşe atışında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Vasco, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-2

52. dakikada Erkan Zengin ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, top kaleci Eyüp'ün müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-2

80. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Erkan Zengin, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 4-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Özgür Ertem, Murat Tuğberk Curbay

Adana Demirspor: Zubas, Karaer (Semih dk. 61), Rassoul, Mehmet, Tarık, Sinan (Sedat dk. 85 ?), Hasan, Gökhan, Volkan (Lanzafame dk. 61), Erkan (Traore dk. 85 ?), Pa Dibba (Yunus dk. 75)

Yedekler: Emre, Okan, Berkant, İzzet, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Ümraniyespor: Eyüp, Murat (Alaaddin dk. 21), Vasco, Glumac, Gökhan, Serkan (Hüseyin dk. 82 ?), Yusuf, Akabueze, Gomis (Muammer dk. 82 ?), Camara (Zivkovic dk. 21), Batuhan (Turgut dk. 55)

Yedekler: Orkun, Ercan, Emirhan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Hasan (dk.11 ve 31), Erkan (dk.52 ve 80) (Adana Demirspor), Gökhan (dk. 38 pen.), Vasco (dk. 47) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Glumac, Gökhan, Vasco , Sait Karafırtınalar (Ümraniyespor), Pa Dibba, Mehmet, Zubas (Adana Demirspor)