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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2

TFF 1.

Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Volkan Şen'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Hasan Kılıç kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


32. dakikada orta sahadan aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Pa Dibba'nın pasında Hasan, kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


36. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hava topu mücadelesinde Anıl, Akabueze'yi yere düşürünce hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi.


37. dakikada penaltıyı kullanan Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1


47. dakikada Ümraniyespor'un kullandığı köşe atışında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Vasco, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-2


52. dakikada Erkan Zengin ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, top kaleci Eyüp'ün müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-2


80. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Erkan Zengin, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 4-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Alper Çetin, Özgür Ertem, Murat Tuğberk Curbay


Adana Demirspor: Zubas, Karaer (Semih dk. 61), Rassoul, Mehmet, Tarık, Sinan (Sedat dk. 85 ?), Hasan, Gökhan, Volkan (Lanzafame dk. 61), Erkan (Traore dk. 85 ?), Pa Dibba (Yunus dk. 75)


Yedekler: Emre, Okan, Berkant, İzzet, Mehmet


Teknik Direktör: Ümit Özat


Ümraniyespor: Eyüp, Murat (Alaaddin dk. 21), Vasco, Glumac, Gökhan, Serkan (Hüseyin dk. 82 ?), Yusuf, Akabueze, Gomis (Muammer dk. 82 ?), Camara (Zivkovic dk. 21), Batuhan (Turgut dk. 55)


Yedekler: Orkun, Ercan, Emirhan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Hasan (dk.11 ve 31), Erkan (dk.52 ve 80) (Adana Demirspor), Gökhan (dk. 38 pen.), Vasco (dk. 47) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Glumac, Gökhan, Vasco , Sait Karafırtınalar (Ümraniyespor), Pa Dibba, Mehmet, Zubas (Adana Demirspor)

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