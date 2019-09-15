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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0

TFF.

1. Lig'in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar


1. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen'in yerden şutunda top, kaleciden sekti. Seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Samed'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


40. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Volkan Şen'in pasında Sinan'ın gelişine şutu kaleyi bulmadı.


73. dakikada orta sahada topla buluşan Hakan'ın ortasında kimsenin dokunamadığı topu önünde bulan Samed'in kötü vuruşunda top auta çıktı.


82. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gladky, pasını Samed'e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu sonuçsuz kaldı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral


Adanaspor: Goran Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Enes Akyol, Renan Diniz, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Okan Kurt dk. 36), Eren Keleş (Furkan Özçal dk. 71), Giorgi Arabidze (Serhat Tunç dk. 62), Moussa Bagayoko, Emeka Eze


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsa Doğan, Özgür Özdemi, Roni, Utku Sen


Teknik Direktör: Levent Eriş


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demribağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Vedat Bora (Aias Aosman dk. 60), Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Oleksandr Gladky dk. 71), Sinan Kurt, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya (Anthony Stokes dk. 83 ?)


Yedekler: Emrullah Şalk, Tayyib Talha Suruç, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Sarı Kartlar: Veli, Furkan (Adanaspor), Adil, Semih, Tevfik (Adana Demirspor)


Kırmızı Kart: Serdar Bingöl (dk. 58) (Adanaspor)

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