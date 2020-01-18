TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0

Lig'in 18. haftasında Adanaspor, evinde Akhisarspor'u ağırladı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanatta hareketlenen Vrsajevic, sıfıra inerek ceza alanına ortaladı. Ceza sahası içinde topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı gitti.

29. dakikada sağ kanatta Mehmet Sedef'in müdahale edemediği topu kontrol eden Cikalleshi rakiplerini çalımladıktan sonra ceza alanı çizgisi üzerinden şut attı ve kaleci İrfan iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Adanspor'da Savaş, ceza sahasının dışından çok düzgün bir vuruş yaptı ancak topu Akhisarspor kalecisi Gökhan tuttu.

48. dakikada Adanaspor'da Eren, sol kanattan yaptığı ortada top Savaş ile buluştu. Savaş'ın vuruşu sonucu meşin yuvarlak dışarı çıktı.

62. dakikada Akhisarspor kontra atağında ceza sahası yayının yakınında topla buluşan Çekdar çerçeveyi görür görmez şutunu attı. Top Adanaspor savunmasından Hakan'a çarparak kaleye yöneldi ve üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

69. dakikada Adanaspor atağında sağ taraftan Eren'in attığı topla solda buluşan Mehmet Sedef'in rakibini çalımlayarak içeriye attığı sert top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

77. dakikada Adanaspor kontra atağında Hakan'ın attığı ara pasta topla buluşan Bagayoko yaklaşık 10 metre sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top kaleci Gökhan'da kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Seyfettin Ünal

Adanaspor: İrfan Can, Hakan, Ahmet, Eren, Mehmet, Amıdou, Furkan (Moussa dk. 75), Renan, Hakan (Celil dk. 89 ?), Savaş, Ronei

Yedekler: Goran, Özer, Utku, Sinan, Enes, Okan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Akhisarspor: Gökhan, Avdija, Edin, Aykut, Musa, Ergin (Theodor dk. 46), Çekdar (Muhammet dk. 90 ?), Onur (Erhan dk. 46), Tolga, Burhan, Sokol

Yedekler: Milan, Halil, Bertuğ, Alperen, Kadir, Ali

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Kırmızı Kart: Avdija (dk. 90) (Akhisarspor)

Sarı Kart: Theodor (Akhisarspor)