TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

TFF 1.
Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Adanaspor'da Mbilla'nın Altınordu kalesini tam cepheden gördüğü pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak kaleci Erhan topu kornere çeldi.
22. dakikada Adanaspor'da ceza sahası içerisine yapılan ortaya vole vuran Eze'nin vuruşu kaleci Erhan'ın elinde kaldı.
61. dakikada Adanaspor'da Savaş'ın sağdan açtığı ortaya Ahmet Dereli kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğin yanından dışarı çıktı.
75. dakikada Adanaspor'da Mbilla'nın sağdan ortasında Bagayoko topa vurdu ancak turuncu beyazlı ekip sonuç alamadı.
83. dakikada Altınordu'da Muhammed, Adanaspor'un kalecisi Goran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Burak Cansız
Adanaspor: Goran, Ahmet (Ronei dk. 81 ?), Eren (Bagayoko dk. 46), Celil, Evren, Uğurcan, Mbilla, Umut (Savaş dk. 46), Hakan, Canberk, Eze
Yedekler: İrfan Can, Enes, Mustafa, Özkan, İbrahim
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Altınordu: Erhan, Ufuk, Ravil, Oğulcan, Kemal, Furkan, Okan (Muhammed dk. 57), Onur (Burak dk.61), Hüsamettin (Ali dk. 78), Batuhan (Hüseyin dk. 57), Sinan
Yedekler: Mertcan, Berkay, Metehan, Yusuf, Muzaffer, Yasin
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sarı kartlar: Uğurcan, Evren (Adanaspor), Hüseyin, Oğulcan (Altınordu)