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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

TFF 1.

Lig'in 31. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


10. dakikada Adanaspor'da Mbilla'nın Altınordu kalesini tam cepheden gördüğü pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak kaleci Erhan topu kornere çeldi.


22. dakikada Adanaspor'da ceza sahası içerisine yapılan ortaya vole vuran Eze'nin vuruşu kaleci Erhan'ın elinde kaldı.


61. dakikada Adanaspor'da Savaş'ın sağdan açtığı ortaya Ahmet Dereli kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğin yanından dışarı çıktı.


75. dakikada Adanaspor'da Mbilla'nın sağdan ortasında Bagayoko topa vurdu ancak turuncu beyazlı ekip sonuç alamadı.


83. dakikada Altınordu'da Muhammed, Adanaspor'un kalecisi Goran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Burak Cansız


Adanaspor: Goran, Ahmet (Ronei dk. 81 ?), Eren (Bagayoko dk. 46), Celil, Evren, Uğurcan, Mbilla, Umut (Savaş dk. 46), Hakan, Canberk, Eze


Yedekler: İrfan Can, Enes, Mustafa, Özkan, İbrahim


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Altınordu: Erhan, Ufuk, Ravil, Oğulcan, Kemal, Furkan, Okan (Muhammed dk. 57), Onur (Burak dk.61), Hüsamettin (Ali dk. 78), Batuhan (Hüseyin dk. 57), Sinan


Yedekler: Mertcan, Berkay, Metehan, Yusuf, Muzaffer, Yasin


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Sarı kartlar: Uğurcan, Evren (Adanaspor), Hüseyin, Oğulcan (Altınordu)

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