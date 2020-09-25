TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1.
Lig'in 3. haftasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Adanaspor'da Umut'un attığı ara pasla topu alan Ömer ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
37. dakikada Soner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Uğur'un gelişine vuruşunda top dışarı gitti.
67. dakikada Adanaspor'da Ozegovic, aldığı ara pasıyla ceza sahasına giderken Samet formasından çekince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Adanaspor: Goran, Furkan, Donkor, Evren, Canberk, Celil (Ryan dk. 77), Uğurcan, Umut (Sami Can dk. 64) Ömer (Belem dk. 64), Eren (Ozan dk. 86 ?), Ozegoviç
Yedekler: Yaşar, Melih, Cenk, İbrahim, Ahmet, Roni
Teknik Sorumlu: Semih Özü
Ankara Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Fatih, Samet, Soner, Süleyman (Erdal dk.90 ?), Dialiba (Alabi dk. 90 ?), Uğur, Burak (Osman dk. 70), Cem (Barış dk. 79), Kone (Dodoo dk. 46)
Yedekler: Birkan, Uğur, Tahir
Teknik Direktör: İlker Püren
Kırmızı kart: Samet (dk. 67) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Eren, Uğurcan, Belem (Adanaspor), Uğur, Burak (Ankara Keçiörengücü)