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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1.

Lig'in 3. haftasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar


30. dakikada Adanaspor'da Umut'un attığı ara pasla topu alan Ömer ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.


37. dakikada Soner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Uğur'un gelişine vuruşunda top dışarı gitti.


67. dakikada Adanaspor'da Ozegovic, aldığı ara pasıyla ceza sahasına giderken Samet formasından çekince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Murat Tuğberk Curbay


Adanaspor: Goran, Furkan, Donkor, Evren, Canberk, Celil (Ryan dk. 77), Uğurcan, Umut (Sami Can dk. 64) Ömer (Belem dk. 64), Eren (Ozan dk. 86 ?), Ozegoviç


Yedekler: Yaşar, Melih, Cenk, İbrahim, Ahmet, Roni


Teknik Sorumlu: Semih Özü


Ankara Keçiörengücü: Metin, Abdulkadir, Fatih, Samet, Soner, Süleyman (Erdal dk.90 ?), Dialiba (Alabi dk. 90 ?), Uğur, Burak (Osman dk. 70), Cem (Barış dk. 79), Kone (Dodoo dk. 46)


Yedekler: Birkan, Uğur, Tahir


Teknik Direktör: İlker Püren


Kırmızı kart: Samet (dk. 67) (Ankara Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Eren, Uğurcan, Belem (Adanaspor), Uğur, Burak (Ankara Keçiörengücü)

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