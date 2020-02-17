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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Adanaspor, evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar


1. dakikada Erzurumspor'un atağında defansın arkasına atılan topu alan Emrah'ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.


33. dakikada Erzurumspor'da topla buluşan Obertan, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topu önüne alan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emrah'ın sert şutunda kaleci Karacic, topu ayaklarıyla kornere çeldi.


41. dakikada Adanaspor'da Diop topu rakip oyuncudan aldı. Diop, defansın arkasına sarkan Ahmet'e ara pasını gönderdi. Ahmet'in aşırtma vuruşunda kaleci Sehic, topa son anda dokundu ve kornere gönderdi.


64. dakikada sol kanattan atak geliştiren Erzurumspor'da Oltan çalımlarla çizgiye indi. Oltan, topu ceza sahası yayı üzerindeki Ömer'e gönderdi. Ömer, topu bekletmeden arka direğe sokulan Emrah'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emrah'ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yasin Kol, Cemal Bingül, Emrah Ünal


Adanaspor: Goran, Hakan, Seyfettin, Canberk, Savaş, Hakan B. (Umut dk. 87 ?), Diop, Ahmet, Furkan (Sami Can dk. 69), Eren, Eze (Roni dk. 57)


Yedekler: Mustafa, Özer, Uğurcan, Evren, Sinan, Utku, Bagayoko


Teknik Direktör: Eyüp Arın


BB Erzurumspor: Sehic, Aykut, Osman, Cenk (Ömer dk. 62), Mücahit, Emrah, Scuk, Murat, Obertan (Yusuf dk. 84 ?), Sissoko (Hamroun dk. 71), Oltan


Yedekler: Batuhan, Hasan, Mahamadou, Kayacan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Sarı Kartlar: Diop, Hakan, Roni, Ahmet, Eren (Adanaspor), Murat (BB Erzurumspor)

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