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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Adanaspor evinden Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar


48. dakikada Adanaspor'da Furkan, ayağına gelen topu kaleye gönderdi. Top kaleci Hakan'da kaldı.


56. dakikada ceza yayının üzerinde serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Hakan geçti. Hakan'ın şutunda köşeye giden topu kaleci Karacic kornere çeldi.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Hüsnü Emre Çelimli


Adanaspor: Goran, Veli, Marvin, Özgür (Özkan dk. 63), Renan, Ahmet, Abdulkadir (Serhat dk. 46), Furkan, Okan, Ronei, Utku (Eren dk. 53)


Yedekler: İrfan Can, İsa, Enes, Evren, Semir


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Boluspor : Hakan, İsmail, Hakan, Hayrullah, Ümit, Cumali, Sami, Dodo (Burak dk. 80 ?), Mustafa Sami (Mustafa dk. 46), Melih (Mutlu dk. 78), Poepon


Yedekler: Yavuz, Muhammed, Şukurov, Batuhan


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Sarı Kartlar: Veli, Özgür, Okani, Serhat (Adanaspor), Ümit, Samican, Hayrullah, Melih (Boluspor)

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