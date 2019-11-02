TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0

TFF 1.
Lig'in 10. haftasında Adanaspor evinden Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar
48. dakikada Adanaspor'da Furkan, ayağına gelen topu kaleye gönderdi. Top kaleci Hakan'da kaldı.
56. dakikada ceza yayının üzerinde serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Hakan geçti. Hakan'ın şutunda köşeye giden topu kaleci Karacic kornere çeldi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Hüsnü Emre Çelimli
Adanaspor: Goran, Veli, Marvin, Özgür (Özkan dk. 63), Renan, Ahmet, Abdulkadir (Serhat dk. 46), Furkan, Okan, Ronei, Utku (Eren dk. 53)
Yedekler: İrfan Can, İsa, Enes, Evren, Semir
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Boluspor : Hakan, İsmail, Hakan, Hayrullah, Ümit, Cumali, Sami, Dodo (Burak dk. 80 ?), Mustafa Sami (Mustafa dk. 46), Melih (Mutlu dk. 78), Poepon
Yedekler: Yavuz, Muhammed, Şukurov, Batuhan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarı Kartlar: Veli, Özgür, Okani, Serhat (Adanaspor), Ümit, Samican, Hayrullah, Melih (Boluspor)