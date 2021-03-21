TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 3

Lig'in 27. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Adanaspor'da soldan Celil'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Donkor kafa ile vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Bursaspor'da Tuğbey'in Adanaspor ceza sahası içerisinde İsmail tarafından yere düşürülmesi sonucu hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada Bursaspor'da topun başına geçen Emirhan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30. dakikada Adanaspor'da sol kanatta Celil'in kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu arkaya çeldi ancak kaleci Canberk mutlak bir golü önledi.

65. dakikada Bursaspor'da ceza sahasında topla buluşan Berat, düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Karacic topu kornere çeldi.

70. dakikada Bursaspor'da ceza sahası içerisinde Onur'un ara pasıyla buluşan Burak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

79. dakikada Bursaspor'da Emirhan'ın ara pasıyla topla buluşan Berat, sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu Karacic'in yanından ağlarla buluşturdu. 3-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Ogün Kamacı

Adanaspor: Karacic, Donkor, Hakan, İsmail, Furkan, Celil (Umut dk. 90+1 ?), Uğurcan (Ömer dk. 78), Berkan (Fıratcan dk. 61), Ahmethan (Belem dk. 79), Atalay (Eren dk. 90+1 ?), Hüseyin

Yedekler: Burak, Muhammet, Evren, Cenk, Serhat

Teknik Sorumlu: Eyüp Arın

Bursaspor: Canberk, Cüneyt (İsmail dk. 83), Taha, İsmail, Onur (Furkan dk. 78), Aykut, Emirhan, Burak, Ramazan (Ozan dk. 61), Batuhan (Berat dk. 61), Tuğbey (Çağatay dk. 77)

Yedekler: Deniz, Talha, Hasan, Eren, Ertuğrul

Teknik Sorumlu: Fazlı Tan

Goller: Emirhan (dk.29 pen.), Burak (dk. 70), Berat (dk. 79) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Hakan, Eyüp Arın, Atalay (Adanaspor), İsmail, Emirhan, Ozan (Bursaspor)