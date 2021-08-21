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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

TFF 1.

Lig'in 2. haftasında Adanaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar


19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın pasında topla buluşan Ozegovic'in şutunu savunma uzaklaştırdı.


35. dakikada Lualua'nın ceza sahası dışından yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.


37. dakikada Adanaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Kerim'in şutu üstten auta gitti.


45+2. dakikada sol kanattan Kadir'in ceza sahasına ortasında savunmanın büyük hatasında topu alan Tetteh bomboş durumda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.


54. dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına geçen Celil'in vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.


86. dakikada sol kanattan atak geliştiren Gençlerbirliği'nde Lualua, ceza sahası içerisindeki Sandro'ya pasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Sandro'nun pasıyla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kemal Mavi, Mehmet Şengül


Adanaspor: Burak, Evren, Donkor, Rüştü, Kadir (Roche dk. 86 ?), İsmail, Uğurcan (Bruns dk. 70), Celil, Serdar (Tetteh dk. 40), Samet Ali (Ahmethan dk. 86 ?), Ozegovic


Yedekler: Halil, Berkan, Harun, Fıratcan


Teknik Sorumlu: Yılmaz Akbaşlı


Gençlerbirliği: Ramazan, Mert, Metehan, Arda (Barış dk. 58), Kerem Can, Grechyskin, Rahmetullah, Kerim (Serdarcan dk. 80 ?), Lualua, Tshibola, Sandro (İlker dk. 87 ?)


Yedekler: Übeyd, Musa, Mustafa, Sallalich, Gökhan, Sami, Ahmet


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Sarı kartlar: Donkor, Evren (Adanaspor), Kerem (Gençlerbirliği)

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