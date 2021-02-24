TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Giresunspor: 4

TFF 1.
Lig'in 23. haftasında Adanaspor, Giresunspor'u konuk etti. Müsabaka misafir ekibin 4-0 'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada sol kanattan Hüsamettin'in ceza sahası içerisine yaptığı orta şut karışımı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada Giresunspor'da orta sahada topla buluşan Mehmet, topu ceza sahası içerisinde bulunan Nalepa'ya gönderdi. Kaleci Burak ile karşı karşıya kalan Nalepa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
52. dakikada Balde, orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Burak'la karşı karşıya kalan Balde farkı 3'e çıkaran golü attı. 0-3
85. dakikada Giresunspor'da Kerem'in açtığı ortada Uzodimma'nın kafayla vurduğu topu kaleci Burak kontrol etti.
90+2. dakikada Milinkovic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Sergen'in kafa vuruşu ağlara gönderdi. 0-4
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Elmas
Adanaspor: Karacic (Burak dk. 29), Hakan, Donkor, İsmail, Canberk (Evren dk. 74), Celil, Uğurcan, Atalay (Eren dk. 46), Ahmethan (Serdar dk. 74), Ergin (Ömer dk. 63), Ozegovic
Yedekler: Furkan, Cenk, Umut, Fıratcan
Teknik Direktör: Emrah Bayraktar
Giresunspor: Onurcan, Sergen, Diarra, Hüsamettin (Kerem dk. 74), Hayrullah, Mehmet, Nalepa (Uzodimma dk. 60), Serginho (Milinkovic dk. 74), Eren, Caner (Yasin dk. 86 ?), Balde (Muhammed dk.86?)
Yedekler: Tolgahan, Arda, Alperen, İshak, Fatih,
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Goller: Hüsamettin (dk. 15), Nalepa (dk. 34), Balde (dk. 52), Sergen (dk. 90+2) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Canberk, Ergin, Celil (Adanaspor), Eren, Nalepa, Onurcan (Giresunspor)