TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Samsunspor: 2

Lig'in 34. haftasında Adanaspor, evinde Samsunspor'u konuk etti. Müsabaka 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Mücahit'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Savicevic, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1

10. dakikada Gökhan'ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Savicevic, savunmayı çalımlarla geçerek karşı karşıya kaldığı kaleci Burak'ın yanından topu ağlara gönderdi. 2-0

39. dakikada savunmasından çıkan Samsunspor'un atağını kesen Daniel, topu ceza sahası içerisindeki Agoha'ya verdi. Kaleci Nurullah ile karşı karşıya kalan Agoha, düzgün bir vuruş yaptı ancak Nurullah topu kornere çeldi.

54. dakikada orta sahadan topu alan Agoha, çalımlayarak ceza sahası dışına kadar sokuldu. Agoha'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay sert bir vuruş yaptı ancak top direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Hüseyin Aylak

Adanaspor: Burak, Donkor, Seth (Berkan dk. 46), Alptekin, İsmail, Harun (Melih dk. 83 ?), Celil (İbrahim dk. 83 ?), Daniel, Uğurcan, Kingsley (Fıratcan dk. 64), Agoha (Belem dk. 73)

Yedekler: Halil, Ömer, Evren, Emirhan, Mustafa

Teknik Sorumlu: Eyüp Arın

Samsunspor: Nurullah, Veli, Yalçın, Mücahit, Erkam, Savicevic (Oğuz dk. 88 ?), Ferhat (Gökhan dk. 61), Yasin (Erhan dk. 79), Gökhan (Kubilay dk. 61), Guido, Nadir (Mathias dk. 61)

Yedekler: Furkan, Kevin, Oğuz, Emirhan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Savicevic (dk. 5 ve 10) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yalçın, Gökhan (Samsunspor)