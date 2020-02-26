İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1

TFF 1.

Lig'in 24. haftasında Adanaspor, evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


8. dakikada sağ kanattan Serkan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Gimbert'in kafa vuruşunda kaleci İrfan topu çizgi üzerinden çıkardı.


34. dakikada Nouri'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Glumac, topu ağlarla buluşturdu. 0-1


39. dakikada çalımlarla Ümraniyespor kalesine sokulan Diop'un sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.


62. dakikada Gökhan, Eren'in kayarak yaptığı müdahalesinde yerde kaldı. Maçın hakemi bu müdahalesinde Eren'e kırmızı kart gösterdi.


67. dakikada Ümraniyespor'da orta sahada kazandığı topla ileri çıkan Nouri, defansın arkasına sarkan Serkan'a ara pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can topu kontrol etti.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız


Adanaspor: İrfan Can, Ahmet (Utku Dk. 76), Eren, Mehmet, Uğurcan, Bagayoka, Diop (Hakan dk. 80 ?), Hakan, Canberk, Savaş (Ronei dk.46), Eze


Yedekler: Enes, Celil, Evren, Mustafa, Umut, Özkan, Samican


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Ümraniyespor: Burak, Riad (Timur dk. 82 ?), Bahadır (Gomis dk. 67), Akabueze, Gökhan, Serkan, Alaaddin, Gimbert (Mücahit dk. 89 ?), Glumac, Muhammed, Tarık


Yedekler: Enes, Emre, Fernandes, Erdem, Yunus Emre


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Gol: Glumac (dk. 34) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Eren (dk.62) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Diop, Hakan (Adanaspor), Gökhan, Glumac (Ümraniyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.