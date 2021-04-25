TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 2

TFF 1.
Lig'in 32. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka Ümraniyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
27. dakikada Vrsajevic'in sağ taraftan ortasında Kehinde'nin kafa vuruşunu kaleci Burak iki hamlede kontrol etti.
36. dakikada Emre'nin sol taraftan kullandığı kornerde Ercan'ın gelişine vuruşunda mşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
45+1. dakikada Adanaspor ceza yayı önünden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen, Celil şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
47. dakikada Virsajevic'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Kehinde, kalecinin solundan topu filelere gönderdi. 0-2
54. dakikada Celil'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Burak topu yumruklayarak kornere çeldi.
66. dakikada Ahmethan'ın sağ kanattan ortasında Celil'in gelişine sert vuruşunu kaleci Burak Öğür topu kornere gönderdi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Mehmet Şengül
Adanaspor: Burak, Ergin Keleş (Ozegovic dk. 62), Donkor, Ömer Çakı, Celil Yüksel, Evren Korkmaz, İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Papa Mustapha (Berkan Fırat dk. 61), Ahmethan Köse (Atalay dk. 78), Belem
Yedekler: Karacic, Harun Kaya, İnnocent, Cenk, Hüseyin, Fıratcan, Serhat
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevıc, Alim, Serkan (Okan Derici dk. 72), Gomis (Ahmet Canbaz dk. 61 (Mustafa Karagöz dk. 81 ?)), Yusuf Emre (Batuhan Artarslan dk. 72), Kartal Kayra, Glumac, Ercan, Kehinde (Gökhan Süzen dk. 81 ?), Camara
Yedekler: Orkun, Yunus Emre, Can Karagöz, Mustafa Eser, Zivkovic, Murat Uslu
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Ercan Coşkun (dk. 36), (Kehinde dk. 47) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Yusuf Emre, Alim Öztürk, Hasan Batuhan Artarslan (Ümraniyespor), Belem (Adanaspor)