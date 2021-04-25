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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 2

TFF 1.

Lig'in 32. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka Ümraniyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


27. dakikada Vrsajevic'in sağ taraftan ortasında Kehinde'nin kafa vuruşunu kaleci Burak iki hamlede kontrol etti.


36. dakikada Emre'nin sol taraftan kullandığı kornerde Ercan'ın gelişine vuruşunda mşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


45+1. dakikada Adanaspor ceza yayı önünden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen, Celil şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.


47. dakikada Virsajevic'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Kehinde, kalecinin solundan topu filelere gönderdi. 0-2


54. dakikada Celil'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Burak topu yumruklayarak kornere çeldi.


66. dakikada Ahmethan'ın sağ kanattan ortasında Celil'in gelişine sert vuruşunu kaleci Burak Öğür topu kornere gönderdi.



Stat: Yeni Adana


Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Mehmet Şengül


Adanaspor: Burak, Ergin Keleş (Ozegovic dk. 62), Donkor, Ömer Çakı, Celil Yüksel, Evren Korkmaz, İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Papa Mustapha (Berkan Fırat dk. 61), Ahmethan Köse (Atalay dk. 78), Belem


Yedekler: Karacic, Harun Kaya, İnnocent, Cenk, Hüseyin, Fıratcan, Serhat


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevıc, Alim, Serkan (Okan Derici dk. 72), Gomis (Ahmet Canbaz dk. 61 (Mustafa Karagöz dk. 81 ?)), Yusuf Emre (Batuhan Artarslan dk. 72), Kartal Kayra, Glumac, Ercan, Kehinde (Gökhan Süzen dk. 81 ?), Camara


Yedekler: Orkun, Yunus Emre, Can Karagöz, Mustafa Eser, Zivkovic, Murat Uslu


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Ercan Coşkun (dk. 36), (Kehinde dk. 47) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Yusuf Emre, Alim Öztürk, Hasan Batuhan Artarslan (Ümraniyespor), Belem (Adanaspor)

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