TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Balıkesirspor: 1

TFF 1.
Lig'in 25. haftasında Adanaspor, Balıkesirspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Serdar Özkan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Top Serhat Tunç'un önüne düşerken rahat pozisyonda istediği vuruşu yapamadı. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.
18. dakikada Balıkesirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Manaj, çerçeveyi görür görmez kalenin sağına sert bir şekilde plase vuruşunu yaptı. Goran Karacic son anda topu kornere çeldi.
22. dakikada köşe vuruşunu kullanan Cumali, ceza sahsı içerisine ortaladı. Karambolde kalan topa Oğuzhan Çapar vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Balıkesirpor kazandığı köşe vuruşunda Cumali Bişi topu ceza sahası içine gönderdi. Batuhan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Mrsic bekletmeden şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.
69. dakikada Adanaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Serdar ceza sahası içine ortasını açtı. Hakan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
71. dakikada Adanaspor ceza sahasının sol çaprazında serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta Serdar direkt kaleye şut çekti. Meşin yuvarlak direğe çarptı ardından Balıkesirspor savunması topu uzaklaştırdı.
77. dakikada Adanaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Ahmethan defans oyuncusunu çalımladıktan sonra bekletmeden kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada Adanaspor'da Serdar Özkan sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine için girdi. Yerde ortasında top karambolde kaldı. Karambolün içerisinden Ozegovic vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uygar Bebe, Emir Eray Eyisoy
Adanaspor: Goran Karacic, Umut Sözen (Fıratcan Üzüm dk. 87 ?), Ozegovic, Serdar Özkan, Donkor, Atalay Babacan (Ergin Keleş dk. 46), Furkan Şeker, Hakan Çinemre, Berkan Fırat (Ahmethan Köse dk. 72 ?), İsmail Erdoğan, Serhat Tunç (Daniel dk. 79)
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ömer Çiçek, Eren Keleş, Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Cenk Alptekin
Teknik Direktör: Emrah Bayraktar
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Anıl Taşdemir (Enes İlkin dk. 59), Batuhan İşçiler, Antonio (Abldukadir Özgen dk. 90 ?), Oğuzhan Çapar, Manaj, İbrahim Halil Çolak (Osumanu Otoo dk. 73), Doğa İşeri, Enes Durmuş (Ali Doğan dk. 59), Cumali Bişi
Yedekler: Yiğithan Kar, Berat Aydoğdu, Oğuz Han Aynaoğlu, Cemal Kızılateş, Birol Parlak
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Oğuzhan Çapar (dk. 22) (Balıkesirspor), Ozegovic (dk. 90) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Serhat Tunç, Hakan Çinemre, İsmail Erdoğan (Adanaspor), Atilla Özmen, Muhammet Ali Doğan (Balıkesirspor)