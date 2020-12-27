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TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 2

1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Celil, Bandırmaspor defansının arkasın gönderdiği topu alan Ryan ceza sahsı içine bekletmeden ortasını açtı. Topa yükselen Atalay kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


22. dakikada Bandırmaspor'un atağın Selçuk ceza sahası içine ortayı açtı, Traoere kafa ile topu ceza alanına aştırarak altı pasa gönderdi. Furkan topu ıskalamasının üzerine, topu önünde bulunan Doğan Can vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


56. dakikada Bandırmaspor kazandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içine açılan ortada Pote kafa vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü.


80. dakikada Abdurrahim'in De Vale'ye pas verdi. Topla buluşa Del Valle'nin sert vuruşunda Goran topu son anda çeldi.


82. dakikada Del Valle sol kanattan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Pote'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Goran'da kaldı.


90+6. dakikada penaltı vuruşunu kazanan Bandırspor'da topun başına İshak geçti. Kalenin soluna sert şut çeken İshak topu ağlarla buluşturdu. 1-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Mehmet Emin Tuğral


Adanaspor: Goran, Canberk, Hakan, Donkor, Furkan, Celil, Atalay (Berkan Firat dk. 84 ?), Serhat (Cenk dk. 88 ?), Ryan, Ergin (Ozan Papaker dk. 84 ?), Ömer (Belem dk. 72)


Yedekler: Burak, İsmail, Ahmet, Umut, Eren


Teknik Sorumlu: Semih Özü


Bandırmaspor: Gökhan, Orhan, Gökay, Onur (Mehmet Yiğit dk. 90+6 ?), Abdurrahim, İshak, S. Alibaz (Del Valle dk. 72) , Doğan Can (Ba dk. 84 ?), Pote, Landel, Traore (Anıl dk. 46)


Yedekler: Kurtuluş, A. Serçek, Feyyaz, Hakn, Erkan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Atalay Babacan dk.7 (Adanaspor), Doğancan Davas dk.22, İshak dk.90+6 (Bandırmaspor)


Sarı Kartlar: Donkor, Celil Yüksel, Furkan Şeker (Adanaspor), Pote (Bandırmaspor)

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