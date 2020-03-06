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TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - EH Balıkesirspor: 1

TFF 1.

Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar


25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Malle'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.


29. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Evren'in kafa vuruşunda kaleci Atilla meşin yuvarlağı kontrol etti.


39. dakikada Serdar'ın ara pasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Mahatma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


55. dakikada ceza sahasının dışından Bagayoko'nun sert şutu üst direkten auta çıktı.


76. dakikada Özkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Hakan kafayla topu filelere gönderdi. 1-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp


Adanaspor: İrfan Can, Ahmet, Mehmet (Bagayoko dk. 13), Celil, Evren, Uğurcan, Hakan, Özkan, Mustafa, Ronei (Mbilla dk. 46), Eze


Yedekler: Özer, İsa, Utku, Marvin, Enes, Mustafa, Umut, Okan


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Balıkesirspor: Atilla, Berat, Malle, Foxi (Abdülkadir dk. 74), Mahatma, Serdar, Cenk, Sezer, Anıl (Rahmi dk. 58), Nermin, Antonio (Celal dk. 90 ?)


Yedekler: Andrija, Okan, Kağan, Emirhan


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Mahatma (dk. 39) (EH Balıkesirspor), Hakan (dk. 76) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Serdar, Foxi, Antonio, Sezer (EH Balıkesirspor) Hakan (Adanaspor)

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