TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0

TFF 1.
Lig'in 1. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
41. dakikada İstanbulspor'da Cajic topla ceza sahası içerisinde buluştu. Kaleye şut çeken Cajic'in şutuna Adanasporlu futbolcular engel oldu.
43. dakikada Adanaspor'da Eren'in ortasıyla topla buluşan Ozegovic rövaşata denedi ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.
48. dakikada Adanaspor'da Roni'nin köşe vuruşu sonrası Donkor kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Yiğit'in ellerinde kaldı.
51. dakikada İstanbulspor'da kaleci Yiğit'in yanlış müdahalesi sonucu topu alan Adanasporlu Tevfik Altındağ meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren, Furkan, Canberk, Tevfik, Uğurcan, Bagayoko (Mustafa dk. 88 ?), Roni (Ömer dk. 78), Eren (Ozan dk. 88 ?), Ozegovic (Belem dk. 67)
Yedekler: Yaşar, İhsan, Umut, Cenk, İbrahim
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
İstanbulspor: Yigit, Wellington, Patrick, Kağan (Muhammed dk. 46), Tuncer (Emrecan dk. 87 ?), Onur, İssah (Melih dk. 46), Eslem (Levent dk. 65), Cajic, Ali, Diouf (İbrahim dk. 65)
Yedekler: Muhammed, Uygar, Egehan, Yusuf, Ali
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Gol: Tevfik (dk. 51) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Bagayoko, Ozegovic, Canberk (Adanaspor), Tuncer, Wellington (İstanbulspor)