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TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1

TFF 1.

Lig'in 28. haftasında Adanaspor, evinde Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.


30. dakikada Keçiören gücünün sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


44. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Keçiörengücü ağlarıyla buluştu. 1-1


73. dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan


Adanaspor: İrfan, Hakan, Ahmet, Eren, Celil, Evren, Uğurcan, Hakan (Marvin dk. 72), Canberk, Mustafa (Umut dk. 78), Ronei (Utku dk. 87 ?)


Yedekler: Özer, Moussa, Amidou, Furkan, Özkan, Eze


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Keçiörengücü: Metin, Erdi, Süleyman, Madinda (Burak dk. 76), İshak, Abdulkadir, Bokila (Cem dk. 70), Mendy, Samet, Dialiba (Devrim dk. 88 ?), Hüsamettin


Yedekler: Muhammed, Cihan, Uğur, Soner


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Goller: Mendy (dk. 30), Abdulkadir (dk. 90+3) (Keçiörengücü), Evren (dk. 44) (Adanaspor)


Sarı kart: Bokila (Keçiörengücü)

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