TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

TFF 1.
Lig'in 15. haftasında Adanaspor evinde Menemenspor'u ağırladı. Karşılaşma 3-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
33. dakikada Alberk, orta sahadan aldığı topu Adanaspor'un ceza sahasında bulunan Hüseyin'e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
41. dakikada Mehmet, karambolden topu kurtararak meşin yuvarlağı Adanaspor kalesine gönderdi. Kaleci İrfan, topu tutamadı ve top ağlarla gitti. 0-2
57. dakikada Adanaspor'da Hakan Barış, penaltı da topun başına geçti. Hakan vurduğu şut ile topu ağlara gönderdi. 1-2
90. dakikada Menemenspor'da sol kanatta açılan ortada iyi yükselen Hüseyin, kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil Tunç
Adanaspor: İrfan Can, Marvin, İhsan, Diniz, Özkan, Moussa (Serhat dk. 46), Abdulkadir (Veli dk. 81 ?), Hakan, Roni, Utku (İbrahim dk. 69), Eren
Yedekler: Mustafa, Semir, Özer, Karacic, Eren, Erhan
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Menemenspor: Selmani, Murat (Ali Doğan dk. 62), Ercan, Canberk, Alberk, Taşkın, Ali (Olatunbosun dk. 74), Hüseyin, Tayfun, Mehmet (Diakite dk. 87 ?), Ali
Yedekler: Murat, Sangare, Amir, İbrahim Sönmez, Henry
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Gol: Hüseyin (dk. 33 ve 90+1), Mehmet (dk. 41) (Menemenspor), Hakan (dk. 57 pen.) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Roni (dk. 79) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Moussa, Hakan, İhsan, Utku, Serhat (Adanaspor), Murat, Ali, Hüseyin, Tayfun (Menemenspor)