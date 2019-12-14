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TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 3

TFF 1.

Lig'in 15. haftasında Adanaspor evinde Menemenspor'u ağırladı. Karşılaşma 3-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


33. dakikada Alberk, orta sahadan aldığı topu Adanaspor'un ceza sahasında bulunan Hüseyin'e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


41. dakikada Mehmet, karambolden topu kurtararak meşin yuvarlağı Adanaspor kalesine gönderdi. Kaleci İrfan, topu tutamadı ve top ağlarla gitti. 0-2


57. dakikada Adanaspor'da Hakan Barış, penaltı da topun başına geçti. Hakan vurduğu şut ile topu ağlara gönderdi. 1-2


90. dakikada Menemenspor'da sol kanatta açılan ortada iyi yükselen Hüseyin, kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-3



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil Tunç


Adanaspor: İrfan Can, Marvin, İhsan, Diniz, Özkan, Moussa (Serhat dk. 46), Abdulkadir (Veli dk. 81 ?), Hakan, Roni, Utku (İbrahim dk. 69), Eren


Yedekler: Mustafa, Semir, Özer, Karacic, Eren, Erhan


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Menemenspor: Selmani, Murat (Ali Doğan dk. 62), Ercan, Canberk, Alberk, Taşkın, Ali (Olatunbosun dk. 74), Hüseyin, Tayfun, Mehmet (Diakite dk. 87 ?), Ali


Yedekler: Murat, Sangare, Amir, İbrahim Sönmez, Henry


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Gol: Hüseyin (dk. 33 ve 90+1), Mehmet (dk. 41) (Menemenspor), Hakan (dk. 57 pen.) (Adanaspor)


Kırmızı Kart: Roni (dk. 79) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Moussa, Hakan, İhsan, Utku, Serhat (Adanaspor), Murat, Ali, Hüseyin, Tayfun (Menemenspor)

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