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TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Tuzlaspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in 7. haftasında Adanaspor, Tuzlaspor'u ağıladı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Pucko'nun ceza yayına yakın bir noktada rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci son anda köşeden topu kornere çeldi.


26. dakikada organize gelişen Adanaspor atağında Eren Keleş'in ceza sahasına ortasında Ergin Keleş gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0


42. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rosario'nun şutu kaleci Karacic'ten sekerek Aosman'nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


54. dakikada sağ kanattan Rosario'nun ortasında kaleci Burak'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Onur meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozgegovic gelişine vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kurtardı.


79. dakikada Adanaspor atağa çıkarken topu bir anda önünde bulan Rosario ceza sahası dışından gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Direnç Tonusoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir


Adanaspor: Karacic (Burak Çapkınoğlu dk. 52), Furkan (İsmail Erdoğan dk. 76), Donkor, Hakan, Canberk, Tevfik, Atalay (Ismaeel dk. 63), E.Keleş (Belem dk. 75), Celil, Ergin (Berkan Fırat dk 75), Ozegovic


Yedekler: Umut Sözen, Ahmet Bahçıvan, A.Belem, E.Korkmaz, B. Firat, İsmail Erdoğan, Ryna


Teknik Sorumlu: Semih Özü


Tuzlaspor: Haydar, Samet, İsmail, Tarık, Ferhat (Onur Ayık dk. 46), Aykut (Arif dk. 73), Aosman, Pucko (Vedat dk 78), Gökcan (Segbefia dk. 88 ?), Cajic, Roserio (Can Özcan dk 88)


Yedekler: Yohou, Segbefia, Arif Morkaya, Vedat Bora, Angeler, Can Özcan


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Ergin Keleş (dk. 26) (Adanaspor), Aosman (dk. 42), Onur Ayık (dk. 54) Rosario (dk. 79) Tuzlaspor


Sarı Kartlar: Rosario (Tuzlaspor), Tevfik (Adanaspor)

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