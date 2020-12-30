İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Boluspor: 3

TFF 1.

Lig'in 11. haftasından ertelenen karşılaşmada Adanaspor, Boluspor'u konuk etti. Müsabaka 3-2'lik konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Adanaspor'da Canberk'in geri pasından topu ayağından kaçıran kaleci Karacic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1


15. dakikada Adanaspor'da Uğurcan'ın ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer, topu direğin yanında dışarı gönderdi.


17. dakikada Adanaspor'da Ömer'in sağ kanattan ortasıyla topla buluşan Atalay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


42. dakikada Adanaspor'da Ryan'ın ortasıyla buluşan Ergin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.


45+2. dakikada Boluspor'un atağında Melih'in ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, topu ağlara gönderdi. 1-2


52. dakikada Adanaspor'da sol kanattan Ömer'in ortasına müdahale etmek isteyen Burak Bekaroğlu, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-2


82. dakikada Boluspor'da Kerim'in sol kanattan ortasına kafa vuran Hamza, topu ağlara gönderdi. 2-3



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı


Adanaspor: Karacic, Canberk, Hakan, Donkor, İsmail (Furkan dk. 45+3), Uğurcan, Atalay (Eren dk.70), Serhat (Ozan dk. 85 ?) Ryan (Berkan dk.70), Ömer, Ergin


Yedekler: Umut, Cenk, Evren, Belem, Burak


Teknik Sorumlu: Semih Özü


Boluspor: Mosquera (Ömer dk. 24), Ali, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan, Kerim, Alican (Hamza dk. 78), Tugay, Melih (Fethi dk. 90+3 ?), Gökhan, Marlinho (Burak Asan dk. 46), Poepon (Abdullayev dk. 78)


Yedekler: Fatih, Muhammed Bayır, Muhammed G., Muhammed A., Mihajlovic


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Goller: Karacic (dk. 7 k.k.), Gökhan (dk. 45+3), Hamza (dk. 82) (Boluspor), Atalay (dk. 17), Burak Bekaroğlu (dk. 52 k.k.) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Canberk, İsmail, Furkan, Hakan, Uğurcan (Adanaspor), Marlinho, Kerim, Burak A. (Boluspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.