TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Bursaspor: 3

TFF 1.
Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinden Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşma 3-2 Bursaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Adanaspor'da Eze, ceza sahası içerisindeki karambolden topu alarak ağlarla buluşturdu. 1-0
42. dakikada Bursaspor'da Kubilay, ayağına gelen topu vakit geçirmeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-1
44. dakikada Bursaspor'un atağında Adanaspor'dan Hakan, Burak'ı ceza sahasının içerisine düşürdü ve hakem Bursaspor lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Özer, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
53. dakikada Adanaspor'da Eren'in orta sahadan pasıyla top Ronei'ye ulaştı. Meşin yuvarlağı alan Ronei, topu ağlarla buluşturdu. 2-2
89. dakikada Adanaspor'da Hakan topu orta sahadan alarak Bursaspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Hakan topu kaleye doğru attı ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
90. dakikada Bursaspor'da Özer, ceza sahasının dışından vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 2-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan
Adanaspor: Goran, İhsan, Hakan, Ahmet (Utku dk. 16), Marvin, Serhat (Okan dk. 75), Bagayoko, Renan, Özkan, Ronei, Eze (Eren dk. 26)
Yedekler: Özer, İsa, Serdar, Veli, Abdulkadir, Özgür, İbrahim
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Bursaspor: Çağlar, Burak, Kubilay, Özer, Abdullahi, Latovlevici (Ramazan dk. 74), Selçuk, Igor (Yevgen dk. 67), Burak, Mamadou, Anıl
Yedekler: Mehmet, Cüneyt, Emirhan, Recep, Ali, Musa, İsmail, Rüştü
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Eze (dk. 20), Ronei (dk. 53) (Adanaspor), Kubilay (dk. 42), Özer (dk. 45 pen. ve 90) (Bursaspor)
Kırmızı Kart: Renan (dk. 90) (Adanaspor)
Sarı Kart: Latovlevici (Bursaspor)