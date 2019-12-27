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TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0

TFF 1.

Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma 2-0 Adanaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


28. dakikada Adanaspor'dan Abdulkadir'in ceza sahasından düzgün vuruşu auta gitti.


33. dakikada Adanaspor'da Eren, ceza sahası içerisindeki karambolden yararlanarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0


43. dakikada Fatih Karagümrük'te Nkasıobi, orta sahada aldığı topu Adanaspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Nkasıobi'nin vuruşunu Adanaspor'un kalecisi İrfan tutarak golü önledi.


74. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan'ın köşe vuruşu Adanaspor'un kalecisi İrfan'ın ellerinde kaldı.


79. dakikada Adanaspor'da Utku önüne aldığı topu doğrudan kaleye gönderdi. Ancak top Fatih Karagümrük'ten Gaber'e çarparak dışarı gitti.


85. dakikada Adanaspor'da Eren topu kaleye gönderirken top Fatih Karagümrük'ün oyuncusuna çarparak Hakan'ın önünde kaldı. Hakan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna


Adanaspor: İrfan Can, Hakan, Abdulkadir, Eren, Sinan, Enes (Özkan dk. 74), Evren, Moussa, Furkan (Utku dk. 63), Renan, Ronei (Okan dk. 82 ?)


Yedekler: Özer, Serhat, Mustafa, Semir, İbrahim


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Fatih Karagümrük: Bojan, Gaber, Brahim, Zeki, Nkasıobi (Abdülhamit dk. 73), Arif, Koray (Barış dk. 68), Fatih, Ramazan, Erik (Matar dk. 62), Bülent


Yedekler: Aykut, Turgut, Çağrı, Muhammed, Murat


Teknik Direktör: Giray Bulak


Goller: Eren (dk. 33), Hakan (dk. 85) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Eren (Adanaspor), Abdülhamit (Fatih Karagümrük)

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