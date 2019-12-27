TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0

TFF 1.
Lig'in 17. haftasında Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma 2-0 Adanaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Adanaspor'dan Abdulkadir'in ceza sahasından düzgün vuruşu auta gitti.
33. dakikada Adanaspor'da Eren, ceza sahası içerisindeki karambolden yararlanarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0
43. dakikada Fatih Karagümrük'te Nkasıobi, orta sahada aldığı topu Adanaspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Nkasıobi'nin vuruşunu Adanaspor'un kalecisi İrfan tutarak golü önledi.
74. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan'ın köşe vuruşu Adanaspor'un kalecisi İrfan'ın ellerinde kaldı.
79. dakikada Adanaspor'da Utku önüne aldığı topu doğrudan kaleye gönderdi. Ancak top Fatih Karagümrük'ten Gaber'e çarparak dışarı gitti.
85. dakikada Adanaspor'da Eren topu kaleye gönderirken top Fatih Karagümrük'ün oyuncusuna çarparak Hakan'ın önünde kaldı. Hakan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna
Adanaspor: İrfan Can, Hakan, Abdulkadir, Eren, Sinan, Enes (Özkan dk. 74), Evren, Moussa, Furkan (Utku dk. 63), Renan, Ronei (Okan dk. 82 ?)
Yedekler: Özer, Serhat, Mustafa, Semir, İbrahim
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Fatih Karagümrük: Bojan, Gaber, Brahim, Zeki, Nkasıobi (Abdülhamit dk. 73), Arif, Koray (Barış dk. 68), Fatih, Ramazan, Erik (Matar dk. 62), Bülent
Yedekler: Aykut, Turgut, Çağrı, Muhammed, Murat
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Eren (dk. 33), Hakan (dk. 85) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Eren (Adanaspor), Abdülhamit (Fatih Karagümrük)