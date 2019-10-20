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TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in 8. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


38. dakikada Adanaspor kalecisi İrfan'ın uzaklaştıramadığı geri pas Eslem Öztürk'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1


47. dakika sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Özgür Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


70. dakikada sağ kanattan Cajic'in ceza sahasına ortasına Ali Aytemur'un yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2


81. dakikada sağ kanattan Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Utku, çalımını attıktan sonra topu ağlara gönderdi. 2-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Turgut Doman, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna


Adanaspor: İrfan Can, Serdar, Veli, Eren (Moussa Bagayoko dk. 66), Enes, Kağan, Özgür, Furkan, Okan (Abdulkadir dk. 45), Ronei, Utku


Yedekler: Goran, İsa, Serhat, Evren, Özkan


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


İstanbulspor: Muhammed, Wellington, Eslem, Muhammed (Allahyar dk. 58), İbrahim, Onur, Aldın, Patrick, Ali, Papa, Tuncer


Yedekler: Umut, Mehmet, Ali, Yavuzhan, Yunus, Oğuzhan, Kağan, Berkay


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Goller: Eslem (dk. 38), Ali (dk. 70) (İstanbulspor), Furkan (dk. 61), Utku (dk. 81) (Adanaspor)


Kırmızı kart: Engin İpekoğlu (Teknik Direktör) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Ronei, Özgür, Furkan, Veli, Moussa (Adanaspor), Wellington (İstanbulspor)

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