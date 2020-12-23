TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Menemenspor: 3

Lig'in 9. haftasından ertelenen müsabakada Adanaspor, evinde karşılaştığı Menemenspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Menemenspor'da Anane'nin ara pasında topla buluşan Şeref, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada Adanaspor'da Roni'nin ceza sahasına ortasında Eren'in vurduğu kafa vuruşu auta çıktı.

45+2. dakikada Menemenspor atağında topla hızla çıkan Kamara, ceza sahasına yakın bölgede Tayfun'u gördü. Güzel pasta topu alan Tayfun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

64. dakikada Menemenspor'da aldığı pasla ceza sahasına giren Kamara, düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Karacic, topu tuttu.

80. dakikada Adanaspor'da ceza sahasına sarkan Ömer, aldığı pasla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-2

83. dakikada Menemenspor'da kornerden atılan ve kaleci Karacic'in elinden kaçırdığı topla buluşan Kamara, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-3

90+2. dakikada Mememenspor'un defansından seken topla buluşan Ergin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Cemal Alpay, Ali Tuna

Adanaspor: Karacic, Hakan, Evren (Furkan dk. 46), Canberk, Donkor, Celil, Serhat (Umut dk. 46), Atalay (Ozan dk. 87 ?), Eren (Ömer dk. 75), Roni (Rayan dk. 46), Ergin

Yedekler: Burak, Ozan, Cenk, Ahmet

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Menemenspor: Selmani, Furkan, Ömer, Domgjoni, Yusuf, Taşkın, Alhassan, Anane (Murat dk. 78), Şeref (Rasheed dk. 75), Tayfun, Kamara (Burak A. dk. 87 ?)

Yedekler: Mehmet, Amir, Burak, Berkan, Cem, Vedat, Burak, Emre

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Ömer (dk. 80), Ergin (dk. 90+2) (Adanaspor), Şeref (dk. 7), Tayfun (dk. 45+2), Kamara (dk. 83) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Evren, Hakan, Canberk (Adanaspor), Alhassan, Selmani (Menemenspor)