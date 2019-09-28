TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Altay: 3

TFF 1.
Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Altay ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Adanaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Giorgi'nin ortasında arka direkte Eze'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Deyrinio'nun orta sahadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Marco'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
36. dakikada Renan'ın serbest vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
45. dakikada Antreas'ın pasında ceza sahası içinde Anton, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2
68. dakikada Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Veli, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2
90. dakikada Altay penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Marco, topu filelerle buluşturdu. 3-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral
Adanaspor: İrfan Can, Veli , Hakan, Giorgi, Sinan, Enes (Özgür dk. 67), Serhat, (Moussa dk. 74), Furkan, Renan, Rodrigues (Utku dk. 62), Eze
Yedekler: Goran, İsa, Serdar, Eren, Okan
Teknik Direktör: Levent Eriş
Altay: Emre, Deniz (Oğuz Han dk. 67), Deyrinio, Lopez, Andreas (Leandro dk. 78), Anton (Eren dk. 88 ?), Marco, Abdülkerim, Erhan, Gençer, Özgür
Yedekler: Aydın, Hüsamettin, Yılmaz, Cenk, İbrahim, Mustafa
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Eze (dk. 11), Renan (dk. 36), Veli (dk. 67) (Adanaspor), Marco (dk. 17 ve 90 pen.), Anton (dk. 45) (Altay),
Sarı kartlar: Marco, Aldülkerim, Deyrinio, Anton (Altay), Levent Eriş, Furkan, İrfan, Renan (Adanaspor)